الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ارهابيين اثنين في القائم

2020/06/30 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابيين اثنين في القائم إثر معلومات استخبارية دقيقة في قضاء القائم بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الفوج الأول لواء المشاة ٣٠ وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة، القت القبض على أثنين من الإرهابيين في منطقة العش […]

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