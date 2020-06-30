تعرف على تشكيلة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد اليوم

2020/06/30 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في قمة مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عودة سيرجي روبيرتو، عقب تغيبه عن المباريات الأخيرة بسبب إصابة بشرخ في ضلعه، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس الذي غاب عن اللقاء الماضي للإيقاف.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن […]

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