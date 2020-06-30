صور .. تظاهرة منددة باطلاق سراح العيساوي وسط بغداد وتحديد موعد جديد لمحاكمته

2020/06/30 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ندد العشرات من الاشخاص يوم الثلاثاء بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه، وذلك بتظاهرة خرجت وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل شفق نيوز، ان العشرات من الاشخاص الغاضبين من القرار تظاهروا صباح اليوم امام مؤسسة السجناء في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش، وانه احد اعوان رئيس النظام السابق صدام حسين.

واضاف المراسل ان المحتجون طالبوا القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه واعادة محاكمته مجددا.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن في وقت سابق من اليوم اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في يوم 17 من شهر حزيران الجاري، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

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