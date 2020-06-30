رئاسة البرلمان للوفد التفاوضي مع أمريكا: حواراتكم يجب أن ترتكز على أربعة محاور

2020/06/30 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشددت رئاسة البرلمان، الثلاثاء، أن حوارات الوفد التفاوضي مع أمريكا يجب أن ترتكز على أربعة محاور.وهنأ عضو هيئة الرئاسة، حسن كريم الكعبي، في بيان، "الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الـ 100 لثورة العشرين الخالدة"، مؤكدا على "ضرورة استلهام هذه الذكرى برفض الظلم وتوحيد النسيج والموقف الوطني والوقوف سويآ ضد محاولات خرق سيادة البلاد واستقلاله".وتابع: "بكل فخرٍ واعتزاز نقف اليوم لنهنئ شعبنا العزيز بالذكرى الـــ 100 لثورة العشرين الخالدة ، هذه الثورة الوطنية الشعبية التي اختلطت فيه الدماء الزكية حبا للوطن ، ودفاعا عن هويته الوطنية وسيادته واستقلاله ، عندما استطاعوا ابناء البلد الواحد وبارادة صلبة موحدة انتزاع استقلالهم الوطني ، والمضي قدما لتأسيس دولة تخط بيدها نهاية لمعاناة طويلة مع الاستعمار المستبد".وأضاف: "في هذه المناسبة الكريمة نستذكر قادة الثورة الشجعان و الوقفات البطولية للمراجع الدينية وقادة وابناء العشائر الحرة الاصيلة والرموز المثقفة والاجتماعية الكبيرة التي ساندت الثورة ، لنستلهم الروح الثورية و قوة الارادة والصلابة منهم ، والتأكيد على رفض الظلم وتوحيد النسيج والموقف الوطني والوقوف سويآ ضد كل مخططات دول الإستكبار التي تحاول تمزيق وحدتنا وعزتنا وكرامتنا".وبين، أن "هذه الثورة التي باتت اليوم ايقونة لكل حركات التحرر في بلدنا بالامس واليوم وغدا وللتاشير نحو ارادة الاستقلال والسيادة ، فهي ليست ذكرى سنوية نستذكرها ليوم واحد ونكتفي ، بل هي تاريخا وامتدادا لمراحل حاضرة ومقبلة ، تجعلنا نأبى ان تهان سيادتنا تحت اي ظرف ، هذا المنجز الخالد يجعل احفاد ثورة العشرين اكثر تمسكا بمبادئهم ورفضهم لاي محاولة لمحو هويتهم الوطنية ولأي وجود خارجي " غير رسمي " تحت اراضيه او التفريط بذرة تراب من ارض الأنبياء والأولياء".وختم الكعبي بيانه بالقول: "هنا اود ان نذّكر مجلس الوزراء والفريق الحكومي التفاوضي مع امريكا ان حواراتكم يجب ان ترتكز على سيادة البلاد وحفظ مصالح شعبه ، وتضعون نصب اعينكم الثوابت الوطنية في موضوعة جدولة الإنسحاب الأميركي ومنع اية محاولات لخرق اجوائه".

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