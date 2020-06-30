تحرير حوت في البحر المتوسط

2020/06/30 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام خفر السواحل بتحرير حوت طوله عشرة أمتار في البحر المتوسط على بعد ستة أميال من جزيرة سالينا الإيطالية.وقام أربعة من علماء الأحياء في مركز السلاحف على جزيرة فيليكودي، بالاتصال الفوري مع خفر السواحل بعد أن عثروا على الحوت عالقا في شبكة صيد ضخمة، شلت حركته بالكامل.وتظهر مقاطع الفيديو، محاولات بحارة خفر السواحل […]

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