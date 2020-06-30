وصول طائرة أذرية تحمل 25 طنا من المواد الطبية إلى العراق

2020/06/30 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة اذربيجانية الى العراق تحمل مساعدات عبارة عن 25 طنا من المواد الطبية ومستلزمات لمواجهة فيروس كورونا.وتنشر "كلكامش برس" صورا للحظات الاولى لوصول الطائرة وعلى متنها شحنة المساعدات الطبيةوأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلاق طائرة آذرية محملة بالمساعدات متجهة إلى بغداد.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له، إن "طائرة انطلقت الآن تحمل مساعدات متوجهة الى بغداد محملة ب25 طناً من المستلزمات الطبية الوقائيّة؛ للمساعدة في مواجهة فايروس كورونا".وأضاف أن "العراق يُعبّر عن شكره وامتنانه لما قدّمه الجانب الأذريّ من مبادرة إنسانية في ظلّ الظروف الراهنة التي يمرّ بها العالم".

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