فرقة الإمام علي: دفن جثامين ٨١ متوفيا جديدا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/06/30 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلن الفريق التطوعي في فرقة الامام علي (ع) القتالية، الثلاثاء، ودفن جثامين (٨١) متوفيا جديدا بجائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المشرفون على مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف الاشرف الخاصة بدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "تم تجهيز ودفن(٨١) متوفيا جديد خلال (٢٤) ساعة الماضية من مختلف المحافظات".وأضاف، أن "متوفين الـ(٨١) الجدد توزعوا حسب التالي (٣٩) متوفيا من العاصمة بغداد و(٩) متوفين من محافظة بابل ،و(٨) متوفين من محافظة ذي قار ،و(٨) متوفين من محافظة الديوانية، و(٦) متوفين من محافظة البصرة ، و(٤)متوفين من محافظة واسط، و(٤) متوقين من محافظة ديالى، ومتوفين اثنين من محافظة النجف الاشرف،ومتوفى واحد من محافظة كركوك، ليرتفع العدد الكلي لمن تم دفنهم الى اكثر من (١٧٠٠) متوفى بينهم ثلاثة من الديانة المسيحية".

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