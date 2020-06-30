البنك المركزي يخفض الفائدة على القروض الصغيرة والمتوسطة

2020/06/30 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، تخفيض البنك المركزي العراقي نسبة الفائدة على القروض ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي من 6.3٪ إلى 4٪ لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد العراقي بعد تضرره بسبب جائحة كورونا.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي للعراق […]

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