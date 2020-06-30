جامعة ديالى تعلن حصول فريق بحثي على براءة اختراع رغم ازمة كورونا

2020/06/30 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت جامعة ديالى، الثلاثاء، عن حصول فريق بحثي على براءة اختراع رغم ازمة كورونا.وقال مدير اعلام الجامعة علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق بحثي من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ديالى حصل على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنهم من صناعة (منظومة سيطرة كهربائية مصنعة لقياس وتطوير […]

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