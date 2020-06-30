كورونا يصيب بطلاً عراقياً دولياً

2020/06/30 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب البطل العراقي العداء، فلاح عبد الزهرة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال العداء عدنان طعيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “زميلي البطل العراقي العداء فلاح عبد الزهرة، أصيب بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف ان “عبد الزهرة زهرت عليه الاعراض السريرية للفيروس، الامر الذي دفعه لإجراء الفحوص الطبية والتي اثبتت اصابته بالفيروس وهو الان يخضع […]

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