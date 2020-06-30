صحة نينوى تطالب بانهاء تنسيب الكوادر الطبية في الاقليم والتحاقها بكوادر الدائرة بالمحافظة

2020/06/30 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىطالب مدير صحة نينوى فلاح حسن عيسى، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة على انهاء تنسيب الكوادر الطبية في اقليم كردستان والتحاقها بكوادر صحة نينوى للحاجة المُلحة لهم.انتهى2

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