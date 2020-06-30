2020/06/30 | 12:53 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ضبطها كمية منها داخل "ماكنة خياطة".. آسايش السليمانية تحذر من توسع الإتجار بالمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ضبطها كمية منها داخل "ماكنة خياطة".. آسايش السليمانية تحذر من توسع الإتجار بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ضبطها كمية منها داخل "ماكنة خياطة".. آسايش السليمانية تحذر من توسع الإتجار بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).