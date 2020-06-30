البنك المركزي يخفض فائدة القروض الصغيرة والمتوسطة

2020/06/30 | 12:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-لاين]أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، تخفيض البنك المركزي العراقي نسبة الفائدة على القروض ضمن مبادرة البنك المركزي لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد العراقي بعد تضرره بسبب جائحة كورونا.

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