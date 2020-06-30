إيران تصدر حكما باعدام لمدير قناة بتهمة

2020/06/30 | 12:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي، اصدار حكم الاعدام على روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" المعادي للثورة الاسلامية في ايران، بتهمة الافساد في الارض".

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