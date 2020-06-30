( بلد ) تعيش فيه الحكومة ويموت فيه ( الشعب ) !

2020/06/30 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي قبل عام ( 2003 ) ورغم ظروف الحصار المعروفة ، يستلم المواطنون مفردات البطاقة التموينية كاملة مع وجود بعض النواقص أو التأخير في تسليمها أحياناً ..أما...أكمل القراءة ←

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