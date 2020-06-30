2020/06/30 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سيف الدين ناصر في لقاء متلفز على قناة امريكية ذكر احد السياسين معادلة بسيطه مفادها ان اردت ان تعرف من هو الحاكم الفعلي للدولة فأعرف ببساطه انه الشخص او الحزب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعرف من يحكم دولتك ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعرف من يحكم دولتك ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).