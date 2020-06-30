وزير الموارد المائية يكشف عن تأثيرات سد “أليسو” التركي على العراق ويتحدث عن بوادر إيجابية

2020/06/30 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صرّح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي بأن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة.وأوضح مهدي أن سد إليسو لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه، حسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.وأضاف الوزير، […]

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