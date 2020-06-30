الاتحاد الاوربي يندد بطرد مبعوثه من كراكاس

2020/06/30 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الاتحاد الأوروبي، بطرد مبعوثته في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروزا من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعلن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل، أن الاتحاد سيرد بالمثل.وكان مادورو قد أمهل سفيرة الاتّحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة بلاده، وذلك ردّاً على فرض بروكسل في اليوم نفسه عقوبات على 11 مسؤولاً فنزويلياً.وأعلن مادورو طرد السفيرة […]

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