شرطة ذي قار تلقي القبض على متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية

2020/06/30 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار القاء القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب وقالت القيادة في بيان ان العملية تمت بناء على معلومات دقيقة ومن خلال تعقب المجرمين ومراقبة تحركاتهم.وتابعت ان المتهمين احيلوا الى محكمة جنايات محافظة.واكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما تمهيدا لاحالتهما إلى جهة الطلب لإكمال التحقيق.

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