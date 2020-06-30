2020/06/30 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ضحى عبد الرحمن استمعت يوم 28/6/2020 الى برنامج تلفازي بعنوان (حقيقة إنهيار النظام الصحي وإرتفاع أرقام كورونا) ضمن برنامج أقصر الطرق للإعلامي اللامع نبيل جاسم، وتضمنت البداية ” هذا البرنامج...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).