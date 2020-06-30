الكشف عن سعر عقار “ريمديسيفير” للعلاج من كورونا

2020/06/30 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حددت شركة “غيلياد ساينسز” الأمريكية لصناعة الأدوية سعر عقار”ريمديسيفير”، الخاص بعلاج مرض “كوفيد 19″، في البلدان المتقدمة.وحددت الشركة الأمريكية سعرا وقدره 390 دولارًا أمريكيا لعقار “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا المستجد.وجاء على موقع الشركة الرسمي، اليوم الاثنين: ” قررنا تسعير ريمديسيفير بقيمة تقل بكثير عن أهميته.لضمان الوصول الواسع والعادل خلال الحاجة العالمية […]

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