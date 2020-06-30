2020/06/30 | 13:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).