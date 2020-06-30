2020/06/30 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احسان دعدوش يطل على جمهوره للمرة الأولى بعد إصابته بكورونا (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احسان دعدوش يطل على جمهوره للمرة الأولى بعد إصابته بكورونا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احسان دعدوش يطل على جمهوره للمرة الأولى بعد إصابته بكورونا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).