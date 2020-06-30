2020/06/30 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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العتبة الحسينية تعلن سد حاجة المحافظات من اسطوانات الأوكسجين الطبي مجاناً

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ديالى تسجل 75 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، أمس الاثنين، إصابة 40 صحفياً بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقال اللامي في تصريح صحفي، إن "20 صحفياً من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفا التام ولم تسجل أي حالة وفاة بين الصحفيين في الع

بغداد اليوم- بغداد

وصلت الطائرة الأذرية المحملة بالمساعدات الطبية، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، إلى مطار بغداد الدولي قادمة من أذربيجان.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرة الأذرية وصلت اليوم إلى مطار بغداد، ومحملة بـ 25 طن

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