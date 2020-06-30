2020/06/30 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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ديالى تسجل 75 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

يتبع.



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