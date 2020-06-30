نصفهم تماثلوا للشفاء.. نقيب الصحفيين: 40 صحفياً أصيبوا بفيروس كورونا

2020/06/30 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، أمس الاثنين، إصابة 40 صحفياً بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقال...





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