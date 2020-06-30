2020/06/30 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصفهم تماثلوا للشفاء.. نقيب الصحفيين: 40 صحفياً أصيبوا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، أمس الاثنين، إصابة 40 صحفياً بفيروس كورونا في عموم العراق.
وقال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصفهم تماثلوا للشفاء.. نقيب الصحفيين: 40 صحفياً أصيبوا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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