كتلة الفتح تتقدم بأول طلب لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/06/30 | 13:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد نائب عن كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، بتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.

وهذا أول طلب لاستضافة الكاظمي في البرلمان منذ تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي.

وقال النائب عن الفتح أحمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "نواباً من كتلة الفتح النيابية جمعوا تواقيع وقدموها إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة العليا للصحة والسلامة لمناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا وأسباب تفشي الوباء وارتفاع حالات الإصابة والوفيات".

وأضاف أن "طلب الاستضافة جاء على خلفية ضعف إدارة الأزمة وعدم تخصيص الأموال المطلوبة لتوفير الخدمات الطبية الأزمة لمعالجة المصابين وإنقاذ أرواح المواطنين".

وبين الكناني، أن "رئيس الوزراء يتحمل ضعف إدارة الأزمة التي باتت تحصد أرواح العراقيين".

ومنذ تفشي الوباء في العراق بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا 47151، بينها 1839 وفاة و22974 حالة شفاء، بينما لا يزال 22338 مريضاً يرقدون في المراكز الصحية بينهم 336 في العناية المركزة.

ويفرض العراق حظراً جزئياً للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع إقامة التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ أسابيع عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

ودفع صعود الإصابات عدة محافظات في البلاد إلى إعادة فرض حظر التجوال الشامل بهدف احتواء التفشي.

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