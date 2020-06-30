2020/06/30 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد مصدر نيابي في تحالف الفتح , الثلاثاء , ان رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية سلم طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة البرلمان, مشيرا الى ان الاستضافة سيتم فيها مناقشة المواضيع الثلاث والرئيسية وهي الأمنية والصحية والمالية .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة /, ان “رئيس كتلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة الفتح النيابية يسلم طلب استضافة الكاظمي الى رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة الفتح النيابية يسلم طلب استضافة الكاظمي الى رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).