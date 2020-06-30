تظاهرة منددة باطلاق سراح العيساوي وسط بغداد..صور

2020/06/30 | 13:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد العشرات من الاشخاص اليوم الثلاثاء بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه، وذلك بتظاهرة خرج...

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