بالصورة.. ضبط موقع لتهريب النفط في منطقة سكنية شرقي بغداد

2020/06/30 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، أن هيئة التفتيش التابعة لها داهمت وكراً لـ”تهريب واحتكار” المنتجات النفطية في منطقة كسرة وعطش شرقي العاصمة، وصادرت أكثر من ٦٠ الف لتر من مادة زيت الغاز.وقال وكيل أول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقت “يس عراق” نسخة […]

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