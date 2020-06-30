البصرة تسجل إصابة خمسة أطباء بكورونا

2020/06/30 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت نقابة الاطباء في البصرة، الثلاثاء، عن اصابة خمسة اطباء من كوادرها الصحية العاملة في المؤسسات الصحية.وذكرت النقابة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “سجلت اصابة الدكتور امجد جاسب مقيم دوري في مستشفى الموانئ التعليمي وكذلك اصابة الدكتور فراس عبد العباس اختصاص طب اطفال في مستشفى الموانئ التعليمي وكذلك اصابة الدكتور محمد […]

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