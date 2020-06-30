العامري في ذكرى ثورة العشرين: آن الأوان لاستقرار العراق وتحقيق سيادته

2020/06/30 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن الأوان قد حان لاستقرار العراق وتحقيق سيادته وإبعاده عن التدخلات الأجنبية وبناء العراق القوي.

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