أشرف حكيمي يصل ميلانو تمهيداً لانتقاله للأنتر

2020/06/30 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، إلى مدينة ميلانو استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية في مقر النيراتزوري تمهيداً للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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