صحة السليمانية: نحن في قمة انتشار فيروس كورونا

2020/06/30 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أكدت المديرية العامة لصحة السليمانية، اليوم الثلاثاء، ان فيروس كورونا في قمة انتشاره في المحافظة، فيما اشارت الى اخبار مفرحة خلال اشهر.وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي، ان"فيروس كورونا في قمة انتشاره في مدينة السليمانية يجب ان علينا الحذر واتباع الاجراءات الوقائية، الاجراءات التي اتخذت في محافظة السليمانية كاغلاق بعض الاماكن الخدمية والعامة سيكون لها تاثيرات ايجابية خلال الاسبوعين المقبلين".واضاف، ان"مديرية صحة السليمانية والاطباء مستمرون في جهودهم بمحاربة وباء كورونا واتصور بانه ستكون هناك اخبار مفرحة خلال الاشهر المقبلة في حرب مكافحة فيروس كورونا وايجاد اللقاح المضاد له"، داعيا المواطنين الى"الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، لان ذلك هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذا الوباء بصورة اكبر".

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