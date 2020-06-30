برهم صالح يستذكر ثورة العشرين ويؤكد بأن تلك الثورة هي نبراس لـ مسيرة بناء الدولة

2020/06/30 | 13:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الذكرى المئوية لثورة العشرين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية،إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، يؤكد أن ثورة العشرين كانت وما زالت ذكراها مصدر إلهام للشعب العراقي في الدروس والعبر التي يستعيدها العراقيون بما يرسّخ فيهم قيم الوطنية الحقة".

وتابع، ...

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