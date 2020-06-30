إصابات كورونا في روسيا تقترب من 650 ألف حالة

2020/06/30 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، 6693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 647849 إصابة.وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد إن 154 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً إلى 9320 وفاة.وأعلن الجيش الروسي، أمس (الاثنين)، نجاح تجربة […]

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