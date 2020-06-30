أقنعة للبشرة يمكنك تحضيرها بنفسك

2020/06/30 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار فرض العزل الصحي في العديد من الدول وتخفيفه في دول أخرى، تحتاج الكثير من النساء إلى وسائل طبيعية للعناية بالبشرة والمشاكل التي تتعرض لها.وفيما يلي مجموعة من الأقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل للعناية بأنواع البشرة المختلفة، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: للبشرة الدهنية اخلطي ملعقة كبيرة من السكر واللبن […]

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