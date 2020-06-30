إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا.. هل بدأت الموجة الثانية؟

2020/06/30 | 13:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية تسجيل أعلى معدل وفيات يومي في إيران جراء مرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في بيان، إن "الاصابات في إيران جراء كورونا بلغت في المجمل أكثر من 10 آلاف حالة، ونحو 225 ألف حالة إصابة".وزاد العدد اليومي للإصابات والوفيات الجديدة بشدة في الأسبوع الماضي في أعقاب رفع تدريجي للقيود التي بدأ فرضها في منتصف أبريل.وذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا في أماكن التجمع التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من الخامس من يوليو القادم.

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