علماء: لا دليل على أن فيتامين «د» يقي من كورونا

2020/06/30 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد علماء صحة بريطانيون، أنه لا يوجد دليل على أن تناول مكملات فيتامين «د» قد يقي الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أجرى علماء تابعون للمعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية في بريطانيا، مراجعة سريعة للأدلة التي استندت اليها الدراسات القائلة إن فيتامين «د» يمكن أن يقلل من خطر الإصابة […]

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