العدل ترفض نشر قرار الغاء رفع الحصانة عن برلماني بجريدة الوقائع الكوردستانية

2020/06/30 | 13:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ امتنع وزير العدل في اقليم كوردستان فرصت احمد، عن نشر قرار رئيسة برلمان الاقليم بخصوص الغاء قرار رفع الحصانة عن سوران عمر في جريدة الوقائع الكوردستانية.

وقال الوزير في كتاب رسمي انه "ورد قرار رئيس برلمان اقليم كوردستان الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء، وقد ارسلت نسخة منه الى وزارة العجل من اجل نشره في جريدة (وقائع كوردستان)"، معبرا عن اسفه من عدم امكانية نشر الكتاب.

واعتبر احمد ان القرار الصادر مخالف لـ(سلم التدرج القانوني) لذا لا يمكن نشره في تلك الجريدة.

واعلنت كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كوردستان، في منتصف شهر حزيران الجاري، إعادة الحصانة لعضو البرلمان سوران عمر.

ورفض رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان اوميد خوشناو هذا التوجه، وقال انه لا يمكن الغاء قرار البرلمان برفع الحصانة.

وكان برلمان الاقليم قد صوت في مطلع شهر آيار الماضي على رفع الحصانة عن العضو في كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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