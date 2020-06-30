2020/06/30 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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بالصور..



ضبط 24 كغم من المخدرات داخل ماكنة خياطة ومدفأة نفطية في السليمانية

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