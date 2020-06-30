تسجيل حالة وفاة واحدة و 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/06/30 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ا...





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