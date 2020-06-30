اعتبرت الشروط تعجيزية.. حكومة كردستان تطلب تدخل السفارة الأمريكية لتخفيف شروط بغداد

2020/06/30 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

كشف مصدر كردي مطلع، الثلاثاء (30 حزيران 2020) طلب قدمته حكومة اقليم كردستان، الى السفارة الامريكية بالتدخل لتقريب وجهات النظر، مع الحكومة الاتحادية، وتخفيف الشروط التي فرضتها بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم): "بعد الاجتماعات المكثفة لوفد حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، وعدم التوصل إلى حلول بعد فرض بغداد شروطا عديدة بينها تسليم النفط كاملا، وتسليم 50% من عائدات المنافذ الحدودية، وفتح معبر تابع لبغداد يقع بالقرب من ابراهيم الخليل وعدم تحمل الديون التي بذمة حكومة كردستان طلبت حكومة الأخيرة من السفارة الامريكية التدخل".

وأضاف أن "وفد حكومة اقليم كردستان اجتمع مع السفير الأمريكي، كما أن رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني اجتمع مع مسؤول أمريكي، وطلب منه التدخل لتقريب وجهات النظر، وتقليل شروط بغداد التي وصفتها حكومة كردستان بأنها تعجيزية وغير دستورية".

وبين، أن "حكومة الإقليم طلبت تخفيف الشروط مراعاة للأزمة الاقتصادية والضائقة التي تمر بها حكومة الإقليم وذلك كي تتمكن من دفع رواتب موظفيها لأنه بهذه الشروط من الصعب التوصل لاتفاق شامل".

وأشار إلى أن "السفارة الامريكية في اجتماعها الأخير مع وفد حكومة إقليم كردستان طلبت منهم الجدية والمصداقية أكثر في المفاوضات وترك المصالح الشخصية".





قبيل ذلك، كشف مصدر حكومي في إقليم كردستان، أن حكومة الإقليم ستجتمع اليوم بالوفد الكردي الذي زار بغداد لمعرفة الشروط الأخيرة

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد اليوم اجتماعا مع الوفد المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الذي زار العاصمة بغداد مؤخرا".

واضاف المصدر ان "الاجتماع سيناقش نتائج المباحثات التي اجراها الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الملفات العالقة وسيتقرر بعدها الموقف الرسمي لحكومة الاقليم من شروط بغداد الأخيرة".

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال بيان مقتضب لمكتب رئاسة الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي&q

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، أن ثورة العشرين تلهمه العزم لإطلاق خطط استراتيجية لبناء الوطن، وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ذكرى ثورة العشرين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أ

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، إن اللذين يتباكون على هيبة الدولة، عن أي هيبة يتحدثون والقوات الأجنبية تسرح وتمرح في البلاد، والسيادة الجوية منتهكة والطائرات الأمريكية والسرائيلية تجوب سماء بغداد.

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