كربلاء.. مستشفى الشهيد المهندس يعلن شفاء 89 مصابا من اصل 103 حالات

2020/06/30 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس في كربلاء المقدسة، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 89 حالة من بين 103 حالة استقبلها المشفى منذ بدأ استقباله للمصابين لغاية الان.وقال مدير المستشفى الدكتور ظافر فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس استقبلت منذ بداية الازمة […]

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