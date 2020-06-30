نائب: العيساوي مازال مطلوبا للقضاء وعودته للسياسة ستخلق مشاكل بين قيادات السنة

2020/06/30 | 14:11 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الثلاثاء، ان المتهم رافع العيساوي لم تحسم الدعاوى ضده كاملة وانه ا...

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