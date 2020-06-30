المحكمة العليا في إيران تؤيد حكم السجن بحق عالمة فرنسية

2020/06/30 | 14:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تؤيدحكم السجن بحق العالمة فاريبا عادلخاه الفرنسية

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