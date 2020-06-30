الحلبوسي: نستلهم في الذكرى المئوية لثورة العشرين دروس الفخر والشجاعة والتلاحم الوطني

2020/06/30 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن ثورة العشرين درس للفخر والشجاعة والتلاحم الوطني.

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