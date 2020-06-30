صحة السليمانية تعلن الوصول الى ذروة انتشار فيروس كورونا وتدعو للحذر

2020/06/30 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، مبينة انها وصلت الى مرحلة الذروة في انتشار كورونا.وقال مدير الدائرة الدكتور صباح هورام في بيان اطلعت عليه /المعلومة/ اننا ” ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، لان ذلك […]

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