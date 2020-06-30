عشرون عاماً من حكم الأسَد.. هبوطٌ تاريخي للرئيس والليرة السَورية معاً

2020/06/30 | 14:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا الرئيسُ السّوري مما يقارب عقداً من الحرب المليئة بدماء السوريين، إلا أن سلطته بعيدةٌ تماماً عن الاستقرار والثبات.فالأزمة الاقتصادية الحادة وعواقب جائحة فايروس #كورونا والانقسامات في الدائرة المقربة للرئيس، توفّر مجتمعةً فرصةً محتملة…

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