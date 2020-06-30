بالصور : تظاهرات رافضة لقرار مجلس القضاء بالافراج عن رافع العيساوي

2020/06/30 | 14:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، خروج تظاهرة كبيرة تندد بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه.

وذكر المجلس في بيان بوقت سابق اليوم، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم ...

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